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IPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат 120-Гц дисплеи и более тонкие корпуса

Согласно данным, опубликованным инсайдером Россом Янгом (Ross Young), iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат абсолютно новые экраны с частотой обновления 120 Гц. Примечательно, что примерно в это же время будет представлен флагманский Huawei Mate 40, который получит аналогичный дисплей. Две базовые модели iPhone 12, скорее всего, получат дисплеи с частотой обновления 60 Гц.

gsmarena.com

gsmarena.com

По словам инсайдеров, знакомых с цепочками поставок, корпуса смартфонов серии iPhone 12 будут тоньше, чем у предшественников. По слухам, 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max будет иметь толщину всего 7,4 мм. Для сравнения, толщина актуального iPhone 11 Pro Max составляет 8,1 мм. Радует, что уменьшение толщины будет достигнуто за счёт использования более сложной многослойной платы, а не за счёт уменьшения ёмкости встроенной батареи. К слову, максимальная ёмкость аккумулятора в смартфонах серии iPhone 12 не будет превышать 4400 мА·ч, что всё же лучше, чем 3969 мА·ч в iPhone 11 Pro Max.

gsmarena.com

gsmarena.com

Как сообщалось ранее, iPhone 12 будут поставляться без наушников в комплекте. Это, по всей видимости, должно стимулировать продажи беспроводных Apple AirPods.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: слухи, утечка, смартфон, apple, iphone
слухи, утечка, смартфон, apple, iphone
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