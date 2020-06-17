3DNewsНовости Hardwareразработка и производство электроникиМассовое производство 6-нм мобильного чи...
Новости Hardware

Массовое производство 6-нм мобильного чипа UNISOC Tiger T7520 начнётся в этом году

Ещё в конце февраля UNISOC анонсировала первый в мире 6-нм процессор Tiger T7520. Чипсет оснащён поддержкой 5G и является преемником выпущенного в прошлом году Tiger T7510, на котором основан смартфон HiSense F50 5G. Однако спустя четыре месяца с даты анонса новый чип ещё не появился ни в одном устройстве. Последние новости из Китая гласят о том, что массовое производство чипсета начнётся в этом году.

gizmochina.com

gizmochina.com

Кроме того, сообщается, что устройства с новым процессором будут представлены в начале 2021 года, спустя почти год после его анонса. Пока неизвестно, какие производители будут выпускать устройства на его основе.

Tiger T7520 являет собой восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя ядрами Cortex-A55, который работает в связке с графическим чипом Mali-G57. Частоты графического ускорители, впрочем, как и процессорных ядер, пока неизвестна. UNISOC утверждает, что чипсет поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами в режиме 5G.

Также сообщается, что чип получит поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, разрешением 4К, а также расширенным динамическим диапазоном HDR10+.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC
Китайская Unisoc имеет шанс усилить позиции на рынке SoC 5G среднего уровня
Основой 4G-смартфона Nokia C2 послужит процессор UNISOC
Американские разработчики опасаются, что санкции распугают клиентов даже за пределами Китая
Из Intel ушёл Джим Келлер, ведущий разработчик процессорных архитектур
AMD: новые Ryzen 3000XT требуют жидкостного охлаждения
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: процессор, чипсет, unisoc, tiger
процессор, чипсет, unisoc, tiger
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Бесплатные дни на Xbox One: eFootball PES 2020, MotoGP 20 и Don't Starve Together 23 мин.
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 39 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 48 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 59 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2 ч.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 4 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 4 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 4 ч.
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+ 5 мин.
Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения 11 мин.
Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля 25 мин.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 56 мин.
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве 2 ч.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 2 ч.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.