Массовое производство 6-нм мобильного чипа UNISOC Tiger T7520 начнётся в этом году

Ещё в конце февраля UNISOC анонсировала первый в мире 6-нм процессор Tiger T7520. Чипсет оснащён поддержкой 5G и является преемником выпущенного в прошлом году Tiger T7510, на котором основан смартфон HiSense F50 5G. Однако спустя четыре месяца с даты анонса новый чип ещё не появился ни в одном устройстве. Последние новости из Китая гласят о том, что массовое производство чипсета начнётся в этом году.

Кроме того, сообщается, что устройства с новым процессором будут представлены в начале 2021 года, спустя почти год после его анонса. Пока неизвестно, какие производители будут выпускать устройства на его основе.

Tiger T7520 являет собой восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя ядрами Cortex-A55, который работает в связке с графическим чипом Mali-G57. Частоты графического ускорители, впрочем, как и процессорных ядер, пока неизвестна. UNISOC утверждает, что чипсет поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами в режиме 5G.

Также сообщается, что чип получит поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, разрешением 4К, а также расширенным динамическим диапазоном HDR10+.