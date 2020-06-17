Motorola предлагает внушительную скидку на гибкий смартфон razr

Motorola razr является одним из двух доступных на рынке смартфонов с гибким экраном, складывающихся вертикально. Компания решила поднять спрос на своё не самое удачное устройство, предложив покупателям огромную скидку на его покупку.

По условиям промо-кампании, до 21 июня устройство, обычная цена которого составляет $1499, будет стоить $999. К сожалению, скидка в размере $500 пока будет доступна только тем, кто купит смартфон в розничном или интернет-магазине Motorola в США.

Напомним, что Motorola razr оснащён 6,2-дюймовым P-OLED-дисплеем, складывающимся пополам. Его разрешение составляет 2142 × 876 пикселей. Внешний экран представляет собой 2,7-дюймовую G-OLED-матрицe с разрешением 600 × 800 точек.

Основой смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 710, работающий в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость хранилища составляет 128 Гбайт без возможности расширения. Смартфон оснащён одинарной основной 16-Мп камерой и 5-Мп фронтальным модулем. Устройство имеет поддержку NFC и eSIM, а также дактилоскопический сенсор. Ёмкость батареи составляет 2510 мА·ч. Поддерживается 15-Вт быстрая зарядка.