Китай с помощью ракеты «Чанчжэн-2D» вывел в космос три спутника

Стало известно о том, что сегодня состоялся успешный запуск в космос трёх китайских спутников с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён с площадки космодрома «Цзюцюань», который расположен на территории провинции Ганьсу. Согласно имеющимся данным, все три аппарата, включая спутник «Гаофэнь-9», предназначенный для дистанционного зондирования Земли, успешно вышли на заданную орбиту.

Источник говорит о том, что спутник «Гаофэнь-9», разработкой которого занималось одно из подконтрольных предприятий CASC, будет использоваться в разных сферах, в том числе для наблюдения за поверхностью планеты и городского планирования, проведения оценки сельскохозяйственных земель, оценки потенциальной урожайности, прогнозирования стихийных бедствий и снижения их вероятных последствий. Кроме того, данный аппарат способен предоставлять информацию для реализации крупных национальных проектов, в том числе «Один пояс — один путь», а также модернизации национальной обороны.

Что касается других спутников, то созданный компанией China Head Aerospace аппарат «Хэдэ-5» планируется использовать для нужд судоходства и навигации. Третий аппарат, носящий имя «Писин-3А» и разработанный специалистами Чжэцзянского университета, планируется использовать для исследования спутниковых технологий.

Стоит отметить, что сегодня была реализована уже 335 миссия, в ходе которой для доставки грузов в космос использовались ракеты-носители «Чанчжэн».