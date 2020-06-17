3DNewsНовости HardwareкосмосКитай с помощью ракеты «Чанчжэн-2D» выве...
Новости Hardware

Китай с помощью ракеты «Чанчжэн-2D» вывел в космос три спутника

Стало известно о том, что сегодня состоялся успешный запуск в космос трёх китайских спутников с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён с площадки космодрома «Цзюцюань», который расположен на территории провинции Ганьсу. Согласно имеющимся данным, все три аппарата, включая спутник «Гаофэнь-9», предназначенный для дистанционного зондирования Земли, успешно вышли на заданную орбиту.

Источник говорит о том, что спутник «Гаофэнь-9», разработкой которого занималось одно из подконтрольных предприятий CASC, будет использоваться в разных сферах, в том числе для наблюдения за поверхностью планеты и городского планирования, проведения оценки сельскохозяйственных земель, оценки потенциальной урожайности, прогнозирования стихийных бедствий и снижения их вероятных последствий. Кроме того, данный аппарат способен предоставлять информацию для реализации крупных национальных проектов, в том числе «Один пояс — один путь», а также модернизации национальной обороны.

Что касается других спутников, то созданный компанией China Head Aerospace аппарат «Хэдэ-5» планируется использовать для нужд судоходства и навигации. Третий аппарат, носящий имя «Писин-3А» и разработанный специалистами Чжэцзянского университета, планируется использовать для исследования спутниковых технологий.

Стоит отметить, что сегодня была реализована уже 335 миссия, в ходе которой для доставки грузов в космос использовались ракеты-носители «Чанчжэн».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Росатом» не видит необходимости в покупке «Морского старта»
«Роскосмос» и Arianespace обсуждают возможность возобновления пусков ракет «Союз» с космодрома Куру
Ракета «Протон-М» для запуска спутников «Экспресс» вернулась на космодром
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
Глава пресс-службы «Роскосмоса» о запуске Crew Dragon: «Трамп устроил истерику, а мы не собираемся стоять на месте»
Видео: скафандры SpaceX подключены к креслам и являются частью корабля Dragon
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: чанчжэн, ракета-носитель, китай, спутники
чанчжэн, ракета-носитель, китай, спутники
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Бесплатные дни на Xbox One: eFootball PES 2020, MotoGP 20 и Don't Starve Together 23 мин.
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 39 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 48 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 59 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2 ч.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 4 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 4 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 4 ч.
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+ 5 мин.
Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения 11 мин.
Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля 25 мин.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 56 мин.
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве 2 ч.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 2 ч.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.