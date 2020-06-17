Qualcomm представила платформу Robotics RB5 для создания продвинутых роботов на Snapdragon 865

Компания Qualcomm анонсировала сегодня новую платформу для роботов, построенную на базе специального варианта мобильного процессора Snapdragon 865. В основе решения Robotics RB5 используется процессор QRB5165 с тем же набором системной логики, что и у обычного SD 865. Однако построен он на основе материалов, способных работать при более широком диапазоне температур от -40 до 105 градусов Цельсия.

Если думаете, что процессоры Qualcomm используются только в смартфонах, планшетах и другой мелкой электронике, то спешим вас разубедить. Например, в основе летающего аппарата Ingenuity (Изобретательность), он же марсианский вертолёт, который отправится на Красную планету этим летом, используется мобильная платформа Snapdragon 801. Вы прочитали правильно, флагманский мобильный чип 2014 года, который когда-то был основной устройств, вроде Samsung Galaxy S5, будет управлять электроникой космического аппарата.

Впрочем, удивляться тут нечему, подобная практика совсем не новаторская. Тем же космическим зондом «Новые горизонты» американского космического агентства NASA, который изучал «недопланету» Плутон в 2015 году, управляет процессор MIPS R3000. На нём в свое время прекрасно шли легендарные Gran Turismo 2 и Metal Gear Solid для оригинальной игровой консоли PlayStation.

Но вернёмся к временам нынешним. Процессор Snapdragon 865 безусловно производительнее своего собрата Snapdragon 801. И если последний используется в основе марсианского летающего аппарата, то представьте, каких возможностей можно будет достичь при использовании чипа Snapdragon 865 и платформы для роботов Robotics RB5, в которой он задействован.

Как уже отмечалось выше, сердцем платформы RB5 является процессор QRB5165. Он состоит из ядер Kryo 585 (четыре Cortex-A77 в конфигурации 1+3, а также четыре Cortex-A55), графической подсистемы Adreno 650, а также специализированного процессора Image Signal Processor (ISP) и цифрового сигнального сопроцессора Hexagon DSP. Такой набор логики способен справляться со сложными вычислительными задачами, включая те, что связаны с работой ИИ, а также компьютерного зрения.

Двойной процессор обработки изображений Spectra 480 способен работать с камерами разрешением до 200 Мп, обеспечивая пропускную способность до 2 Гпикселей/c. В нём используется движок Engine for Video Analytics (EVA), способный справляться с работой компьютерного и роботизированного зрения. Кроме того, система может кодировать видео 8K при 30 кадрах/с и декодировать видео 4K при 120 кадрах/с, поддерживает HDR10+, HDR10, HL, включая возможность съёмки видео 4K с HDR. При желании разработчики смогут подключить к платформе RB5165 до семи камер.

В смартфонах процессор Snapdragon 865 находится под управлением ОС Android. Для платформы RB5 предлагаются опции в виде Ubuntu Linux, Yocto и Robot Operating System (ROS) 2.0. Есть даже поддержка AWS RoboMaker. Программные библиотеки от Qualcomm для платформы включают: Neural Processing SDK для разработки продвинутых ИИ-систем; Computer Vision SDK для систем компьютерной обработки изображений; а также Robotics Vision SDK для разработки систем распознавания объектов, определения препятствий и пр.

Платформа Qualcomm RB5 предлагается в самых различных конфигурациях — выбор зависит от мастерства самих разработчиков, которые будут с ней работать. Для продвинутых пользователей предлагается система, которая может быть включена непосредственно в новую разработанную под неё материнскую плату. Компания даже готова предоставить все необходимые схемы. Для тех, кто любит разбираться в новых аппаратных средствах самостоятельно, RB5 предлагается в виде одноплатной SoM (System-on-a-Module), которую можно интегрировать в любую систему. Для любителей и производителей Qualcomm может предложить готовые комплекты разработчиков, который помимо прочего включают разъёмы USB, HDMI и пр., а также различные дополнительные модули для компьютерного зрения, датчики, блоки управления движением и поддержку 5G.

Приём предзаказов на комплекты разработчика Qualcomm начала принимать с сегодняшнего дня. Начало их поставок ожидается в июле–августе.