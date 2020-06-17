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Санкциям вопреки: в апреле Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Согласно последним данным исследования Counterpoint Research, компания Huawei впервые превзошла Samsung в качестве крупнейшего в мире производителя смартфонов. Речь идёт об апреле этого года, и здесь сыграли роль много факторов.

Reuters

Reuters

Прежде всего, у Samsung было временное замедление продаж из-за вспышки коронавируса. Компания сильно полагается на рынки Индии, США, Латинской Америки и Европы, но из-за закрытия розничных магазинов и сильного снижения спроса на смартфоны Samsung сильно пострадала. В результате в апреле корейский технологический гигант занял 17 % рынка, а Huawei — 19 %.

Это связано с тем, что в апреле китайский рынок уже восстанавливался, а у Huawei дела на родном рынке идут прекрасно. Несмотря на все текущие препятствия и санкции китайский потребитель стимулировал продажи Huawei, компенсируя снижение поставок на других рынках, где Huawei теряет позиции из-за запрета использования служб Google (прежде всего, Play Маркета).

Reuters

Reuters

Впрочем, вероятнее всего, Samsung, в ближайшие месяцы восстановится и вернёт свои позиции, поскольку введённые прежде ограничения по самоизоляции в большинстве стран ослабевают, и рынки начинают оживать. В свою очередь, давление США на Huawei будет продолжать сказываться, в том числе в Китае.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: samsung, huawei, смартфон, статистика, counterpoint research
samsung, huawei, смартфон, статистика, counterpoint research
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