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Британская Arrival, основанная бывшим российским чиновником, занялась электробусами

Электрические фургоны Arrival принесли много внимания этой британской начинающей компании, основанной бывшим главой Yota и прежним заместителем главы Минкомсвязи России Денисом Свердловым. В компанию вложились такие крупные производители, как UPS и Hyundai, ещё до выпуска автомобилей на дороги, но на этом Arrival останавливаться не собирается.

Компания сообщила, что работает над ещё одним перспективным видом электромобиля: автобусами. Arrival поделилась своим взглядом на автобус EV, который призван помочь компании превратиться в крупного производителя электротранспорта.

На первый взгляд, электробус Arrival ничем не отличается от любого другого. Это большой параллелепипед с закруглёнными углами на колёсах, с большими окнами и большим количеством сидячих мест. Но, по словам директора по опыту взаимодействия Arrival Кваме Ньяннинга (Kwame Nyanning), есть много современных и продуманных идей, которые заложены почти во все его аспекты.

Первым делом в электробусе много экранов: верхние используются для улучшенной навигации: например, какие двери лучше всего подходят для посадки, информации о предстоящих остановках и так далее. Легко представить, что они могут применяться для более динамичной рекламы, чем возможна сегодня в большинстве автобусов.

Автобус Arrival также имеет панель дисплея позади водителя, которая показывает дополнительную информацию о маршруте. А сенсорная панель, очень похожая на используемую в Tesla Model 3 и Model Y, расположена сбоку от водителя. Как и в Tesla, этот экран заменяет множество стандартных кнопок, которые обычно можно найти в передней части автобуса. Приёмники монет и карт заменены на сенсорные датчики.

Также электробусы создаются с прицелом на продвинутую связь, что не только позволит в режиме реального времени передавать пассажирам более точную и актуальную информацию, но и призвано помочь оператору в управлении парком таких машин. Автобусы будут непрерывно сообщать в центр различные параметры, помогающие в планировании, отслеживания спроса, коррекции расписания и так далее. «Думаю, многие другие производители просто делают автобусы. Они не делают системы. Это, мне представляется, и отличает нас от других», — считает господин Ньяннинг.

Arrival также спроектировала свой автобус так, чтобы наделить его легко настраиваемыми конфигурациями сидений. Верхний свет распределён по всей плоскости крыши, в салоне будет создаваться «успокаивающий звуковой пейзаж», а интерьер спроектирован для максимального упрощения уборки автобуса. В основе всего этого лежит полностью электрическая платформа. Компания пока не поделилась спецификациями, но уже испытывает реальные прототипы и ведёт переговоры с партнёрами относительно развёртывания.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, интересности из мира хай-тек,
Теги: arrival, великобритания, электробус, электромобиль
arrival, великобритания, электробус, электромобиль
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