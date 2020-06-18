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Анонс процессоров Intel Xeon Cooper Lake и памяти Optane DCPMM 200: апгрейд не для всех

Сегодня компания Intel официально представила третье поколение процессоров Xeon Scalable под кодовым названием Cooper Lake. Самое главное, что про них надо знать, так это то, что они, как и было заявлено ранее, ориентированы исключительно на 4- и 8-сокетные системы в рамках новой платформы Cedar Island. Проще говоря, это — не массовые процессоры, а решения, созданные для крупных корпоративных клиентов и гиперскейлеров. Для типовых 1- и 2-сокетных платформ сейчас предназначены Cascade Lake Refresh или более ранние поколения Xeon Scalable.

В новом семействе пока представлены всего несколько процессоров Gold 5300/6300 и Platinum 8300. Важное именно для построения «бесшовных» 4S/8S-систем нововведение заключается в наличии у них сразу шести линий UPI (10,4 ГТ/с) вместо двух-четырёх ранее. Это важно для внутреннего обмена данными — обращения к «чужой» памяти должны быть быстрее. Для таких плотных систем типовыми нагрузками являются in-memory БД, виртуализация, анализ большого объёма данных в реальном времени, OLTP, а теперь ещё и нейронные сети.

Второе важное нововведение в Copper Lake заключается в расширении возможностей инструкций DL Boost — для них появилась поддержка формата bfloat16, а не только INT8. Формат bf16 был разработан в Google и используется в её собственных тензорных ускорителях TPU, но его аппаратная и программная поддержка весьма широка. Основное преимущество bf16 в соблюдении баланса между точностью и сложностью вычислений для нейронных сетей.

Так что теперь, как бы это удивительно ни звучало, процессоры Intel Xeon можно использовать не только для запуска, но и для тренировки нейронок. Пока что детальных сравнений производительности с конкурирующими продуктами нет, но если рассматривать это нововведение с точки зрения универсальности CPU как таковой, то возможность отказаться от установки внешнего ускорителя для ряда задач видится неплохой. Гиперскейлерам, то есть владельцам парка из десятков и сотен тысяч серверов, унификация всегда по душе. Если же нужна скорость в ущерб универсальности, то Intel подготовила специализированную FPGA Stratix 10 NX с выделенными тензорными блоками и набортной HBM2.

Характеристики Intel Xeon Cooper Lake (нажмите для увеличения)

Характеристики Intel Xeon Cooper Lake (нажмите для увеличения)

Обновления разряда «Мелочь, а приятно!» касаются наличия теперь уже двух FMA-портов у процессоров Gold 5300, а также поддержки памяти DDR4-3200 (1DPC) у старших моделей. Число каналов памяти осталось равным шести на сокет. Число ядер всё так же не превышает 28, но немного подросли тактовые частоты. Нынешний лидер Platinum 8380H(L) имеет формулу 2,9/4,3 ГГц, что при его 28 ядрах выливается в TDP 250 Вт. Поддержка приоритизации Intel Speed Select всё так же доступна избранным моделям.

Intel Optane DCPMM 200

Intel Optane DCPMM 200

Новые процессоры имеют индексы H и HL. Для первых максимальный объём поддерживаемой памяти вырос до 1,12 Тбайт, а для вторых верхняя планка осталась на уровне 4,5 Тбайт. Так что для 4S-систем суммарный объём может достигать 18 Тбайт. Чем их набирать? Очевидно, что набором из DRAM и Intel Optane DCPMM в форм-факторе DIMM, теперь уже второго поколения — на обычной памяти просто разоришься. Optane DCPMM 200 (ранее Barlow Pass) в сравнении с первым поколением обещает возросшую в среднем на четверть производительность. Максимальный объём модуля памяти равен 512 Гбайт.

Частота равна 2666 MT/s, а максимальные скорости чтения и записи достигают 6,8 и 2,3 Гбайт/с. Они, как и выносливость, зависят от ёмкости модуля и типа нагрузки. Модули могут выдержать запись от 75 до 363 Пбайт данных. И да, их всё так же можно использовать в режиме прозрачного расширения видимой в системе RAM, но Intel настаивает на использовании App Direct Mode, который и эффективнее, и надёжнее. Про обратную совместимость Optane PMem 200 с Cascade Lake (Refresh) явно ничего не говорится, но в ней и смысла особого, вероятно, нет.

Характеристики Intel Optane DCPMM 200

Характеристики Intel Optane DCPMM 200

Как бы то ни было, Intel Xeon Cooper Lake требуют новые платформы, потому что имеют новый сокет LGA4189, который они, судя по всему, будут делить с 10-нм Ice Lake-SP для Whitley, в выходе которого в конце докладчик Intel заверил всех ещё раз. Эти Ice Lake, как ожидается, получат те же возможности, что Cooper Lake, плюс поддержку PCIe 4.0, которая требуется представленным сегодня же серверным SSD Intel D7-P5500 и D7-5600. Про грядущее поколение процессоров Xeon Sapphire Rapids для платформы Eagle Stream пока заявлено дальнейшее расширение возможностей DL Boost — новые инструкции AMX (Advanced Matrix eXtension), вероятно, будут скрывать за собой тензорные ядра.

На данный момент поддержка Cooper Lake уже объявлена со стороны Facebook и широко известного в узких кругах вендора Wiwynn, поставляющего серверы гигантам вроде того же Facebook или Microsoft. В обоих случаях это OCP-платформы, причём как классические стоечные Sonora Pass, так и специфичные четырёхпроцессорные Yosemite с Delta Lake.

Facebook Yosemite V3

Facebook Yosemite V3: четырёхпроцессорное шасси с Xeon Cooper Lake

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры,
Теги: intel, xeon, cooper lake-sp, optane dc persistent memory, optane
intel, xeon, cooper lake-sp, optane dc persistent memory, optane
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