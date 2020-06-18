Мировые поставки смарт-часов растут, несмотря на коронавирус

Компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка «умных» наручных часов в первой четверти текущего года. Отгрузки устройств растут, несмотря на коронавирус и сложную экономическую ситуацию.

Сообщается, что поставки гаджетов в период с января по март включительно составили 14,3 млн единиц. Это на 12 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда отгрузки равнялись 12,7 млн штук.

Первое место в рейтинге ведущих поставщиков занимает Apple. В течение квартала «яблочная» империя реализовала 5,2 млн «умных» часов, заняв 36,3 % мирового рынка.

На втором месте находится Huawei с 2,1 млн поставленных гаджетов. Доля компании составляет 14,9 %.

«Бронза» досталась Samsung с 1,8 млн отгруженных смарт-часов. Южнокорейский гигант занял 12,4 % мирового рынка.

Далее располагаются Garmin и Fitbit с долями 7,3 % и 6,2 % соответственно. Все прочие поставщики сообща заняли 22,8 % мирового рынка.