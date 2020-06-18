Выход AMD Big Navi подтолкнёт парк видеокарт Radeon к массовому обновлению

По разным данным, NVIDIA может представить игровые видеокарты поколения Ampere в августе или сентябре, а AMD раскроет линейку носителей архитектуры RDNA 2 в начале октября. Времени до этих событий ещё достаточно, но эксперты Bank of America уже сейчас убеждены, что парк видеокарт Radeon после выхода новых продуктов заметно обновится.

Дело в том, что по состоянию на апрель текущего года, если опираться на данные Bank of America, оснащённые видеокартами Radeon любители игр в 57 % случаев довольствовались изделиями предыдущих поколений. Представленные год назад видеокарты с архитектурой Navi существенного распространения получить не успели, хотя на сравнимом этапе жизненного цикла они обходят по популярности представителей поколения Vega. Выход Navi 2X осенью этого года, по мнению специалистов Bank of America, должен придать экспансии новой архитектуры новый толчок. Одним из важнейших способствующих этому факторов станет дебют флагманского графического решения, так называемого Big Navi.

В случае с NVIDIA высокий спрос на игровую продукцию наблюдается специалистами Bank of America уже сейчас. Некая «самая популярная видеокарта семейства Turing», по словам источника, сейчас настолько востребована, что товарных запасов не хватает на всех покупателей. Самоизоляция привлекла к приобретению продукции NVIDIA новых клиентов. Доля графических решений Turing в пользовательской базе игровых видеокарт NVIDIA всего за один месяц выросла на 21 %. На фоне этих оценок акции AMD выросли в цене на 1 %, акции NVIDIA подорожали на 1,5 %.