Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1A обладает частотой обновления 165 Гц

Компания ASUS расширила ассортимент мониторов игрового уровня, анонсировав модель TUF Gaming VG279Q1A, выполненную на матрице IPS.

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Обеспечивается 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Монитор обладает частотой обновления 165 Гц. Время отклика матрицы равно 1 мс.

В арсенале новинки — набор средств ASUS GamePlus. Он включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Панель оборудована 2-ваттными стереофоническими динамиками, двумя портами HDMI 1.4, интерфейсом DisplayPort 1.2 и 3,5-миллиметровым аудиогнездом. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана.

Информации об ориентировочной цене монитора TUF Gaming VG279Q1A на данный момент, к сожалению, нет.