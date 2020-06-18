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Один из спутников «Глонасс-М» вышел из строя

По данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш, спутник «Глонасс-М» с номером 731 выведен на техническое обслуживание. Как сообщает «РИА Новости», аппарат вышел из строя.

ИСС

ИСС

Названный спутник был запущен в марте 2010 года. Расчётный срок службы составлял семь лет, но аппарат смог проработать на три года больше.

«На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению», — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на осведомлённый источник в ракетно-космической отрасли.

На сегодняшний день в состав системы ГЛОНАСС входят 27 космических аппаратов. Из них по целевому назначению используются 23 спутника. Два аппарата находятся в орбитальном резерве, по одному — на этапе лётных испытаний и техническом обслуживании.

Нужно отметить, что для повсеместного покрытия нашей планеты сигналами российской навигационной системы требуются 24 космических аппарата. Таким образом, сейчас ГЛОНАСС в некоторых регионах может функционировать с перебоями. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: глонасс, навигация, космос, наука, россия
глонасс, навигация, космос, наука, россия
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