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HMD Global готовит новый смартфон Nokia с поддержкой 5G

Главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) объявил о том, что компания готовит к выпуску новый смартфон Nokia с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

В основу аппарата ляжет новейший процессор Snapdragon 690, анонсированный компанией Qualcomm на этой неделе. Чип содержит восемь вычислительных ядер с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. Платформа Snapdragon 690 включает графический ускоритель Adreno 619L.

В состав процессора входит модем X51 с поддержкой международных диапазонов 5G с частотой менее 6 ГГц. Скорость передачи данных достигает 2500 Мбит/с в сторону абонента и 1200 Мбит/с в сторону базовой станции.

По всей видимости, новый смартфон Nokia получит дисплей формата Full HD+. В тыльной части корпуса расположится многомодульная камера, но разрешение сенсоров пока, к сожалению, не раскрывается.

Отметим, что в первом квартале текущего года, по оценкам Gartner, поставки смартфонов в годовом исчислении упали на 20,2 % — до 299,1 млн штук. И как раз аппараты с 5G должны в будущем стимулировать рост рынка. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: hmd global, nokia, смартфон
hmd global, nokia, смартфон
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