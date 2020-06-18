Презентационные панели ViewSonic CDE20 обладают разрешением 4К

Компания ViewSonic анонсировала дисплеи семейства CDE20, предназначенные для проведения презентаций. В серию вошли модели CDE6520-W, CDE7520-W и CDE8620-W размером соответственно 65, 75 и 86 дюймов по диагонали.

Все новинки соответствуют стандарту 4K Ultra HD: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Панели обладают яркостью 450 кд/м2.

Оснащение включает два двухъядерных процессора, 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 16 Гбайт. Предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, функционирующий в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Презентационные панели ViewSonic CDE20 оснащены качественной аудиосистемой. Она включает два динамика мощностью 16 Вт каждый.

Цена модели CDE6520-W с диагональю 65 дюймов составляет 1800 долларов США. За версии CDE7520-W и CDE8620-W размером 75 и 86 дюймов компания ViewSonic просит 3000 и 4670 долларов соответственно.