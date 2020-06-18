Ростех заполнит небо беспилотными конвертопланами

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех подписал соглашение с российским стартапом Aeroxo о совместном запуске в производство беспилотных конвертопланов. Былинная протяжённость российских территорий и столь же легендарная необустроенность инфраструктуры будет способствовать спросу на подобный тип летательных аппаратов, которым придётся летать на сотни и тысячи километров, не имея шансов найти обустроенную полосу для взлёта и посадки.

Производством конвертопланов ― воздушных аппаратов с поворотными двигателями, которые при взлёте и посадке работают как вертолётные, а при горизонтальном полёте как у самолёта ― будет заниматься предприятие «Вега». Первым в производство пойдёт беспилотник Aeroxo «Эра». Эта модель может находиться в воздухе до 3 часов и нести полезную нагрузку весом до 7 кг. Также в разработке у Aeroxo находится беспилотный грузовой конвертоплан, способный перевозить до 80 кг грузов.

Конвертопланы предполагается использовать для слежения за протяжёнными объектами критически важной инфраструктуры, для контроля ледовой обстановки в районах Крайнего Севера, для транспортировки грузов и для других подобных целей, где важно преодолевать большие дистанции и долго держаться в воздухе. По мнению директора концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» Вячеслава Михеева, конвертопланы являются одними из наиболее перспективных БПЛА, что обещает им заметную долю рынка. В частности, к 2025 году этот сегмент рынка обещает увеличить стоимость до 1 млрд рублей в год.

Российские разработчики давно и активно продвигают идею беспилотных конвертопланов. Но пока всё заканчивалось демонстрацией макетов или прототипов на выставках. Похоже, дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки и небо над Россией начнёт заполняться беспилотным транспортом. По крайней мере ― грузовым. Сначала это произойдёт в малонаселённых областях и постепенно может распространиться на остальные территории.