Появление предприятия TSMC в США будет выгодно компании Intel

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) дал понять, что рассчитывает на правительственные субсидии при строительстве предприятия на территории штата Аризона. Пока американские власти решают, в какой форме и каком объёме помочь TSMC, Марк Лю перечисляет выгоды от появления нового предприятия в США.

По его словам, как отмечает издание EE Times, самое главное преимущество новой фабрики в Аризоне будет заключаться в географической близости к местным клиентам. По оценкам сторонних экспертов, TSMC до 60 % выручки получает от американских заказчиков. Как ожидают специалисты Credit Suisse, компания сможет к 2024 году наладить массовое производство изделий по 5-нм технологии, а при ежемесячном объёме выпуска в 20 тысяч кремниевых пластин американское предприятие сможет выйти на окупаемость. Ключевыми типами продукции для TSMC на этой производственной площадке станут программируемые матрицы, телекоммуникационные компоненты, решения для периферийных вычислений, мобильные и встраиваемые продукты.

Вторым важным преимуществом появления фабрики в США глава TSMC считает расширение доступа к квалифицированной рабочей силе, ситуация с которой на Тайване становится всё сложнее. Другие преимущества носят инфраструктурный характер: воду для технических нужд предприятие в Аризоне будет получать в достаточных объёмах из реки Колорадо, электричество в этом штате достаточно дешёвое, часть его производится из возобновляемых источников. Затраты на проживание в Аризоне не так велики по сравнению с соседними регионами, поэтому персонал охотнее будет селиться в окрестностях.

Как пояснил Марк Лю, производственные затраты в США не будут сильно отличаться от расходов, которые компания несёт на Тайване или понесла бы в Китае. Другое дело, что начальные инвестиции в создание необходимой инфраструктуры будут велики в силу её отсутствия. Именно на этом этапе TSMC рассчитывает на правительственные субсидии. Для местных компаний появление в штате предприятия TSMC тоже может обернуться выгодой, как считают эксперты Arete Research. Корпорация Intel собирается построить в Аризоне предприятие по производству 7-нм продукции. Наличие общих с TSMC «смежников» в этом штате позволит Intel быстрее выводить на рынок новые продукты. Аризона уже сейчас является четвёртым в стране штатом по количеству привлекаемых в полупроводниковую отрасль работников.

Есть среди аналитиков, оценивающих перспективы данного проекта, и скептики. Представители Susquehanna International Group, например, называют фактор развития экосистемы одним из ключевых для успешного функционирования будущего предприятия TSMC. Все предприятия-спутники должны появиться на территории Аризоны заранее, а для окупаемости объёмы выпуска кремниевых пластин должны превышать 45 тысяч в месяц. TSMC, помимо этого, сложно будет рассчитывать именно на федеральную поддержку при строительстве предприятия. Как правило, все инвестиционные проекты поддерживаются бюджетами штатов, в которых возводятся новые предприятия. Сейчас американские законодатели пытаются учредить федеральный фонд для поддержки подобных инициатив, но вряд ли его средств хватит, чтобы покрыть издержки TSMC в полном объёме.