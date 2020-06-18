Монитор Phillips 272B1G обладает 98-процентным охватом цветового пространства sRGB

Анонсирован монитор Phillips 272B1G, построенный на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали. Панель имеет разрешение 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Новинка обладает яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Динамическая контрастность достигает 50 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Говорится о 98-процентном охвате цветового пространства sRGB и о 76-процентном охвате цветового пространства NTSC.

Время отклика матрицы равно 4 мс в режиме Grey to Grey. Частота обновления составляет 75 Гц. Для подключения источников сигнала предусмотрены интерфейсы D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.

Панель наделена стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый. Предусмотрен также концентратор USB 3.2.

Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. В частности, можно менять высоту по отношению к поверхности стола в пределах 150 мм, переводить панель из альбомной ориентации в портретную, а также изменять углы наклона и поворота экрана.

Информации об ориентировочной цене монитора Phillips 272B1G на данный момент, к сожалению, нет.