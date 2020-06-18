КАМАЗ начнёт выпуск грузовых электромобилей в 2023 году

Вслед за перспективным городским электротранспортом для перевозки пассажиров КАМАЗ выпустит на дороги России электрические грузовики. К настоящему времени инженеры КАМАЗ завершили разработку шасси электрического грузовика, испытания которого в виде мусоровозов начнутся в августе этого года. Серийное производство электрических грузовиков со сменными надстройками для широкого спектра назначений ожидается в 2023 году.

«Электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 имеет колесную формулу 4×2. Грузоподъемность шасси ― 12 т, грузоподъемность мусоровоза ― 6 т, полная масса автомобиля ― 19,5 т. Нагрузка на ведущий мост ― 11,5 т, нагрузка на переднюю ось ― 8 т. База автомобиля ― 4400 мм».

Решение начать выпуск электрического грузового шасси в виде мусоровоза очень здравая. Этот вид транспорта дольше стоит, чем едет, а это высокие нагрузки на двигатель и механику в режимах старта/остановки. Сюда же надо добавить высокий уровень шума в этих режимах, чего лишены электромобили. Тем самым электрические мусоровозы будет вполне допустимо использовать в ночное время, когда шум на улице строго противопоказан. Тихо и экологично ― мусоровозы станут «призраками, летящими в ночи».

«Максимальная скорость электрического грузовика ― не менее 90 км/ч. Преодолеваемый уклон ― не менее 15 %. Емкость тяговой аккумуляторной батареи ― 156,6 кВт·ч. Расчетный запас хода при полной массе автомобиля, с учетом работы надстройки на прессование мусора ― 100 км. Такой запас хода, как правило, позволяет осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что, в целом, соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах».

Кабина мусоровоза обещает предоставить комфортную работу водителю. В помощь ему будет установлена созданная специалистами КАМАЗ система помощи ADAS третьего уровня класса City Pilot. Это означает, что водитель будет выполнять задачу оператора-контролёра и «лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика». Тяговые аккумуляторы, что интересно, будут использоваться литиево-ионные на основе кобальта (NMC), а не часто использующиеся для грузового и пассажирского электротранспорта литий-железо-фосфатные батареи (LFP).

«Грузовой электромобиль-мусоровоз КАМАЗ-53198 является оптимальным решением для современной городской инфраструктуры. Шасси предусматривает возможность монтажа различного вида надстроек, что расширяет перспективы его применения (бортовой автомобиль, изотермический фургон, рефрижератор, автогидроподъемник, автоэвакуатор, автомобиль-цистерна и др.)».