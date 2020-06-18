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Смартфоны Huawei Mate 40 получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц

Компания Huawei готовит к выпуску флагманские смартфоны семейства Mate 40 Series. В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция информации об этих устройствах.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Сообщается, что аппараты получат качественный дисплей с частотой обновления 120 Гц. Очевидно, будет применена панель с разрешением не ниже Full HD+.

Ранее говорилось, что в основу аппаратов ляжет фирменный процессор Kirin 1000 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Недавно мы рассказывали об особенностях камеры смартфонов Mate 40 Series. Устройства получат многомодульную систему, объединяющую как минимум три сенсора.

Анонс новинок ожидается во второй половине нынешнего года. Скорее всего, аппараты дебютируют осенью.

Отметим, что в первом квартале текущего года поставки смартфонов в годовом исчислении рухнули на 20,2 % — до 299,1 млн штук (данные Gartner). Huawei находится на втором месте (после Samsung) в рейтинге ведущих производителей с долей в 14,2 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, mate, смартфон
huawei, mate, смартфон
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