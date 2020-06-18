Тонкий ноутбук на Intel Tiger Lake справился с Battlefield V в высоком качестве

Райан Шрут (Ryan Shrout) из Intel недавно опубликовал небольшое видео с демонстрацией шутера Battlefield V, работающего на прототипе ультратонкого ноутбука с процессором Tiger Lake и без дискретного графического ускорителя.

Своё видео Райан Шрут прокомментировал такими словами: «Преимущества моей работы — взял прототип системы на базе Tiger Lake, чтобы опробовать её возможности на Battlefield V. Впечатляющая производительность встроенной графики Xe в тонком и лёгком корпусе! Драйверы и ПО ещё сыроваты, но я впервые увидел, чтобы эта игра так хорошо работала на интегрированном ускорителе. Ждите большего в этом году!»

Стоит отметить, что Battlefield V исполнялась в разрешении 1080p при высоких настройках качества в DirectX 11, а частота при этом превышала 30 кадров/с. Безусловно, это можно считать впечатляющим достижением для тонкого ноутбука без дискретной видеокарты, и ключевая заслуга в этом отношении принадлежит новой встроенной в процессор графике. Кстати, это первая полноценная игровая демонстрация графики Intel Xe.

Напомним: Tiger Lake — процессор с архитектурой нового поколения, включающей ядра ЦП Willow Cove и новейшую графику Intel Xe, которая относится к 12-му поколению. Такие достижения Intel вселяют надежду, что и дискретная видеокарта Intel DG2 Xe сможет приблизиться к конкурентам и заставить переживать руководство NVIDIA и AMD — в конечном счёте, это пойдёт лишь на пользу конечным потребителям.

Семейство процессоров Tiger Lake ещё не было представлено и не поступило на рынок. Также в настоящее время не ясно, когда Intel собирается выпустить графические ускорители для настольных систем на базе архитектуры Xe.