3DNewsНовости Hardwareкорпуса, настольные компьютерыУникальный компьютерный корпус SilverSto...
Новости Hardware

Уникальный компьютерный корпус SilverStone Milo 10 может изменять свои габариты

Компания SilverStone представила компьютерный корпус Milo 10 (SST-ML10B) форм-фактора Mini-ITX, обладающий уникальной особенностью. Новинка позволяет менять свою размерность, увеличивая доступный объём для установки более габаритных и производительных комплектующих.

В комплект поставки корпуса входят два набора сменных фронтальных и верхних панелей, за счёт которых стандартную высоту Milo 10, которая составляет 63 мм, можно увеличить до 84 мм. При этом также увеличится и его объём — c 2,8 до 3,7 л.

Модульная конструкция Milo 10 позволяет создавать до пяти конфигураций для размещения различных компонентов. В стандартной конфигурации внутри хватит места для установки двух 2,5-дюймовых накопителей и воздушной системы охлаждения процессора высотой до 31 мм. Установка накопителей осуществляется на входящий в комплект поставки кронштейн. Вторая конфигурация позволяет установить жёсткий диск размером 3,5 дюйма, а также СО высотой до 29 мм.

Третья конфигурация предлагает установку на материнскую плату NVMe M.2 SSD-накопителя. Благодаря этому внутри корпуса появится достаточно места для установки дополнительного вентилятора охлаждения размером 120 или 140 мм, а также процессорного кулера высотой до 36 мм.

Для четвёртой конфигурации предлагается заменить фронтальную и верхнюю крышку, установить кронштейн для установки двух SSD размером 2,5 дюйма, а также кулер процессора высотой до 47 мм.

Последняя пятая конфигурация позволяет вынести дополнительный вентилятор за пределы верхней крышки, а внутри установить воздушный процессорный охладитель высотой до 63 мм.

При желании внутри корпуса также можно установить три дополнительных 50-мм вентилятора охлаждения. На сайте производителя указываются модели воздушных СО, которые впишутся в новинку.

Фронтальная панель Milo 10 содержит только два разъёма USB 3.0, а также кнопку питания. Корпус можно установить на столе как горизонтально, так и вертикально. В комплекте также имеется крепление VESA, поэтому Milo 10 можно скрыть за монитором, чтобы сэкономить еще больше места на рабочем столе.

Габариты корпуса Milo 10 в стандартной конфигурации составляют 196 × 63 × 227 мм, при поднятой крышке — 196 × 84 × 227 мм. Вес новинки равен 1,4 кг. Цену производитель не называет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SilverStone представила для одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 корпус с пассивной СО
Эффектный корпус SilverStone LD03-AF предполагает нестандартную установку материнской платы
Корпус SilverStone CS330 поможет создать домашний сервер
Корпус Argon One позволяет перенести все разъёмы Raspberry Pi 4 на одну сторону
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
MSI обновила компактный игровой компьютер MEG Trident X
Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: silverstone, mini-itx, компьютерный корпус
silverstone, mini-itx, компьютерный корпус
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Бесплатные дни на Xbox One: eFootball PES 2020, MotoGP 20 и Don't Starve Together 23 мин.
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 39 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 48 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 59 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2 ч.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 4 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 4 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 4 ч.
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+ 5 мин.
Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения 11 мин.
Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля 25 мин.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 56 мин.
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве 2 ч.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 2 ч.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.