Уникальный компьютерный корпус SilverStone Milo 10 может изменять свои габариты

Компания SilverStone представила компьютерный корпус Milo 10 (SST-ML10B) форм-фактора Mini-ITX, обладающий уникальной особенностью. Новинка позволяет менять свою размерность, увеличивая доступный объём для установки более габаритных и производительных комплектующих.

В комплект поставки корпуса входят два набора сменных фронтальных и верхних панелей, за счёт которых стандартную высоту Milo 10, которая составляет 63 мм, можно увеличить до 84 мм. При этом также увеличится и его объём — c 2,8 до 3,7 л.

Модульная конструкция Milo 10 позволяет создавать до пяти конфигураций для размещения различных компонентов. В стандартной конфигурации внутри хватит места для установки двух 2,5-дюймовых накопителей и воздушной системы охлаждения процессора высотой до 31 мм. Установка накопителей осуществляется на входящий в комплект поставки кронштейн. Вторая конфигурация позволяет установить жёсткий диск размером 3,5 дюйма, а также СО высотой до 29 мм.

Третья конфигурация предлагает установку на материнскую плату NVMe M.2 SSD-накопителя. Благодаря этому внутри корпуса появится достаточно места для установки дополнительного вентилятора охлаждения размером 120 или 140 мм, а также процессорного кулера высотой до 36 мм.

Для четвёртой конфигурации предлагается заменить фронтальную и верхнюю крышку, установить кронштейн для установки двух SSD размером 2,5 дюйма, а также кулер процессора высотой до 47 мм.

Последняя пятая конфигурация позволяет вынести дополнительный вентилятор за пределы верхней крышки, а внутри установить воздушный процессорный охладитель высотой до 63 мм.

При желании внутри корпуса также можно установить три дополнительных 50-мм вентилятора охлаждения. На сайте производителя указываются модели воздушных СО, которые впишутся в новинку.

Фронтальная панель Milo 10 содержит только два разъёма USB 3.0, а также кнопку питания. Корпус можно установить на столе как горизонтально, так и вертикально. В комплекте также имеется крепление VESA, поэтому Milo 10 можно скрыть за монитором, чтобы сэкономить еще больше места на рабочем столе.

Габариты корпуса Milo 10 в стандартной конфигурации составляют 196 × 63 × 227 мм, при поднятой крышке — 196 × 84 × 227 мм. Вес новинки равен 1,4 кг. Цену производитель не называет.