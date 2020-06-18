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Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов

Падение спроса на бюджетные мобильные телефоны отечественных брендов, производимые в Китае, может привести к полному исчезновению таких аппаратов с прилавков российских магазинов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитические данные холдинга GS Group.

Исследование аналитиков GS Group показало, что в первом квартале 2020 года доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2000 рублей в поставках в Россию составляла всего 4 %, тогда как по итогам аналогичного периода в прошлом году она была равна 16 %.

За первые три месяца 2020 года в страну было поставлено около 300 тыс. смартфонов российских брендов, таких как BQ, Vertex, Texet, Dexp, Digma, Inoi и Highscreen. Источник отмечает значительный рост доли устройств китайских производителей, которые в отчётном периоде заняли 54 % рынка, тогда как в первом квартале прошлого года их доля была равна 42 %. Примечательно, что ещё в 2017 году смартфоны китайских и российских брендов занимали по 18 % отечественного рынка.

По оценкам специалистов GS Group, в общей сложности за первый квартал этого года в Россию было импортировано 10,4 млн мобильных телефонов. Доля смартфонов составила 63 % или 6,5 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается снижение объёмов поставок на уровне 9 %. Отмечается, что снижение рынка произошло именно из-за падения спроса в бюджетном сегменте, в котором наиболее широко представлены аппараты российских брендов.

«Очевидно, что в текущих рыночных условиях эти бренды смартфонов не выживут», — считает руководитель аналитического центра GS Group Алексей Сурков. По его мнению, в ближайшем будущем во всех сегментах российского рынка смартфонов конкуренция развернётся между китайскими производителями Huawei (включая бренд Honor), Xiaomi, Oppo и Vivo, а также южнокорейской компанией Samsung. В верхнем ценовом сегменте к уже перечисленным производителям добавится Apple. За российскими брендами останется сегмент дешёвых кнопочных телефонов стоимостью менее 2000 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: мобильные телефоны, россия, аналитика
мобильные телефоны, россия, аналитика
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