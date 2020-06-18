Первые тесты Radeon Pro 5600M: самая быстрая видеокарта в MacBook

Недавно компания AMD выпустила довольно необычную мобильную видеокарту Radeon Pro 5600M, которая сочетает в себе графический процессор Navi (RDNA) и память HBM2. Она предназначена исключительно для старших модификаций MacBook Pro 16. И ресурс Max Tech опубликовал первые результаты тестов данного графического ускорителя.

Видеокарта Radeon Pro 5600M построена на графическом процессоре Navi 12, который очень похож на Navi 10, доступный, например, в Radeon RX 5700 и 5700 XT. Новинка обладает 40 вычислительными блоками, что означает наличие 2560 потоковых процессоров. Но работает она с частотой всего 1035 МГц из-за необходимости уложиться в тепловой пакет 50 Вт.

Ключевой особенностью новой видеокарты для MacBook Pro выступает контроллер памяти с поддержкой HBM2, к которому в данном случае подключены два стека памяти суммарным объёмом 8 Гбайт. Пропускная способность подсистемы памяти составляет 394 Гбайт/с, что значительно выше, чем у предлагавшихся прежде Radeon Pro 5300M и Pro 5500M с памятью GDDR6.

Производительность Radeon Pro 5600M оказалась на внушительном уровне. Так, в Geekbench 5 Metal новинка более чем на 50 % опередила Radeon Pro 5500M. Более того, в этом же тесте она отстала от Radeon Pro Vega 48 всего на 12,9 %.

В тесте Unigine Heaven новинка также оказалась быстрее своих мобильных собратьев, а помимо этого она также опередила настольные Radeon Pro Vega 48 и Vega 56. Последние, напомним, используются в моноблоках iMac и iMac Pro соответственно.

Наконец, Radeon Pro 5600M оказалась значительно быстрее всех других мобильных видеокарт, используемых в ноутбуках Apple, в тестах Aztec Ruins и Manhattan 3.1 в разрешении 1440p.

В конце же отметим, что стоит новая видеокарта весьма немало. За апгрейд с видеокарты Radeon Pro 5300M до новой Radeon Pro 5600M придётся доплатить $800. В результате цена самой доступной конфигурации MacBook Pro 16 с Radeon Pro 5600M составит $3200.