Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе

Государственная корпорация «Роскосмос» обозначила позицию Российской Федерации по реализации инициатив в сфере оборонной стратегии в космическом пространстве.

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США», — заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев.

В официальном сообщении российской государственной корпорации говорится, что РФ готова к сотрудничеству с США по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства.

Речь идёт не только о поставках ракетных двигателей РД-180/181 и доставке американских астронавтов на борт Международной космической станции (МКС), но и о других направлениях деятельности.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнёров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — говорится в публикации Роскосмоса.