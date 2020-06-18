Первое фото электрического кроссовера GM Buick Velite 7

General Motors (GM) опубликовала первое изображение компактного электрического кроссовера Buick Velite 7, готовящегося для китайского рынка.

Основанный на варианте платформы BEV2, дебютировавшей в электромобиле Chevrolet Bolt в 2016 году, электрический кроссовер Buick Velite 7 включает в себя мощный аккумуляторный блок, способный обеспечить дальность пробега от одного заряда до 500 км (по европейскому циклу NEDC). В Китае Buick Velite 7 будет самым эффективным электрическим кроссовером в своем классе. Следует отметить, что дальность пробега в 500 км по циклу NEDC соответствует примерно 320 км в «реальном мире».

Даже одного изображения достаточно для того, чтобы понять, что облик Buick Velite 7 практически идентичен Bolt EUV, рендер которого GM случайно раскрыла ранее.

Новый компактный кроссовер имеет длину 167,8 дюйма (4,26 м) и ширину 69,6 дюйма (1,77 м), высоту 63,7 дюйма (1,62 м) и колесную базу 105,3 дюйма (2,67 м). Эстетически Velite 7 EV может похвастаться относительно простым дизайном с характерной передней панелью, будучи похожим некоторыми очертаниями кузова на грядущий Chevrolet Bolt EUV. По слухам, электромобиль получит электромотор мощностью 177 л. с. и будет развивать скорость до 145 км/ч.

Также следует отметить, что бренд Buick был первопроходцем по внедрению электрифицированных транспортных средств в Китае и пользуется высокой популярностью в Поднебесной.