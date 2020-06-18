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Смартфон Xiaomi Redmi K40 получит 33-ваттную подзарядку

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон среднего уровня Redmi K40, который придёт на смену модели Redmi K30, дебютировавшей в Китае в декабре прошлого года.

Информация о новинке появилась на сайте китайского сертификационного органа 3C (China Compulsory Certificate). Аппарат фигурирует под кодовым обозначением M2006J10C.

Сообщается, что новинка будет поставляться с зарядным устройством, поддерживающим быструю подзарядку мощностью 33 Вт. Для сравнения: модель Redmi K30 поддерживает 27-ваттную подзарядку.

Смартфону приписывают наличие 108-мегапиксельного сенсора в составе основной многомодульной камеры. По всей видимости, новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения 5G.

Отметим, что в первом квартале текущего года, по подсчётам Gartner, поставки смартфонов в годовом исчислении рухнули на 20,2 % — до 299,1 млн штук. Xiaomi находится на четвёртом месте в рейтинге ведущих производителей с долей в 9,3 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
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