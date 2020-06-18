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AMD Radeon Instinct MI100 станет первым представителем архитектуры CDNA в следующем полугодии

Неофициальные источники упоминают кодовое обозначение «Arcturus» очень давно, и только в феврале стало понятно, что под ним скрывается ускоритель вычислений Radeon Instinct MI100, сочетающий родственную с Navi архитектуру с памятью типа HBM2. Теперь планы по выходу ускорителя в следующем полугодии подтверждает технический директор AMD.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Как отмечает сайт WCCFTech, Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster) на вопрос о сроках дебюта Radeon Instinct MI100 пришлось отвечать во время трансляции с мероприятия Dell EMC. Как уже известно из презентаций AMD, ускорители вычислений на базе графических процессоров марки в своём развитии пойдут отдельным от видеокарт эволюционным путём, получив архитектуру CDNA. Первенец семейства получит 7-нм технологию изготовления, интерфейс AMD Infinity второго поколения, а также до 32 Гбайт памяти типа HBM2.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Ориентировочные технические характеристики Radeon Instinct MI100 уже обсуждались ранее. Количество потоковых процессоров по сравнению с предшественниками может быть увеличено, до 8192 штук. Прирост быстродействия будет двукратным. Графический процессор с архитектурой CDNA будет работать на частотах от 1090 до 1333 МГц, частота памяти может достичь 1000 МГц. Важно, что уровень TDP будет снижен до 200 Вт, это наверняка позволит оснащать платы ускорителей Radeon Instinct MI100 пассивными радиаторами, которые в серверных шасси будут обдуваться мощными корпусными вентиляторами.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, слухи,
Теги: amd, radeon instinct, cdna, hbm2, gpgpu
amd, radeon instinct, cdna, hbm2, gpgpu
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