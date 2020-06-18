Потребление мобильного Интернета в России бьёт рекорды

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, по сообщению газеты «Ведомости», отмечает резкий рост популярности мобильного Интернета в нашей стране.

Говорится, что в первом квартале текущего года веб-трафик в сотовых сетях в России достиг почти 5 млрд Гбайт. Это приблизительно в полтора раза больше по сравнению с показателем за первую четверть прошлого года.

Рост мобильного интернет-трафика подтверждают опрошенные «Ведомостями» представители операторов. Весь российский сетевой трафик в первом квартале этого года составил 12,8 млрд Гбайт.

Очевидно, на резкое увеличение передачи данных через сотовые сети повлияла пандемия. В условиях самоизоляции жители нашей страны стали чаще пользоваться видеосервисами и услугами конференцсвязи.

Кроме того, как отмечается, расширяется аудитория всевозможных онлайн-сервисов. Параллельно с этим увеличивается интерес россиян к видеоматериалам высокого качества.