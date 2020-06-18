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Появилась первая «живая» фотография игрового смартфона ASUS ROG Phone III

В китайской социальной сети Weibo появилось изображение рекламного постера нового и пока ещё неанонсированного игрового смартфона ASUS ROG Phone III, а также первая «живая» фотография устройства.

На фото попала тыльная сторона аппарата. Взглянув на неё, можно сразу отметить RGB-подсветку, явно намекающую на игровой нрав будущей новинки. Также можно заметить, что ASUS ROG Phone III имеет тройной модуль основной камеры.

Если присмотреться, то можно разглядеть, что камера использует технологию Quad Bayer — метод размещения светофильтров Байера для покрытия не отдельных пикселей, а ячеек из четырёх светочувствительных элементов. При этом также указывается разрешение основного датчика, которое составляет 64 Мп. Рядом с тройным модулем камеры расположены два модуля светодиодной вспышки. В нижней части задней стеклянной стороны новинки имеется надпись Tencent Games, указывающая на то, что данный экземпляр устройства разработан для конкретной компании.  

Опубликованный рекламный постер ASUS ROG Phone III также раскрывает некоторые детали о его технических особенностях. Например, на изображении видно, что новинка имеет 3,5-мм аудиоразъём, а также порт USB Type-C. По мнению ресурса MySmartPrice, на левой стороне устройства находится боковой разъем для подключения аксессуаров, который закрывается резиновой заглушкой. Аналогичное решение мы могли видеть у предыдущей модели игрового смартфона ASUS.

На постере видно, что новинка имеет традиционный плоский экран без закруглённых граней, а также имеет фронтальные стереодинамики, расположившиеся под оранжевыми решётками. Кнопка управления громкостью находится на правой стороне смартфона.

Ранее сообщалось, что устройство построено на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 865 и сможет предложить поддержку 5G, а также получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и батарею на 5800 мА·ч.

Сегодня в Сеть также попала информация о другом будущем смартфоне от компании ASUS. В базе данных Geekbench появилось устройство с кодовым названием «asus ZF». Как указывает источник, речь идёт о смартфоне ASUS Zenfone 7, анонс которого ожидается в следующем месяце.

Гаджет работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц. Маркировка материнской платы «Kona» указывает на то, что данным процессором является чип Snapdragon 865. Кроме того, аппарат имеет 16 Гбайт оперативной памяти и находится под управлением ОС Android 10. В синтетическом тесте устройство набрало 973 балла в однопоточном и 3346 очков в многопоточном испытаниях.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: asus, rog, zenfone 7, смартфон
asus, rog, zenfone 7, смартфон
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