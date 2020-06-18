Смартфон Honor X10 Pro получит 6,53" дисплей формата Full HD+

В базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о производительном смартфоне Honor X10 Pro, который готовит к выпуску компания Huawei.

Говорится, что устройство будет оборудовано 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Речь идёт о панели с разрешением 2400 × 1080 точек. В основу экрана ляжет матрица на базе органических светодиодов (OLED).

«Сердце» аппарата — процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,58 ГГц. Покупатели смогут выбирать между версиями с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти.

Вместимость флеш-накопителя составит 128 и 256 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч.

В тыльной части корпуса расположится многомодульная камера с 40-мегапиксельным основным сенсором. В состав фронтальной камеры войдёт датчик с 32 млн пикселей.

Указаны габариты и вес аппарата — 160,34 × 74,18 × 8,47 мм и 185 г. В качестве программной платформы значится операционная система Android 10.

Информации об ориентировочной цене смартфона Honor X10 Pro на данный момент нет.