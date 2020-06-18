Покупатели Tesla Model Y негодуют: уровень брака зашкаливает

Tesla после пандемии коронавируса вновь запустила производство Model Y на заводе во Фримонте и возобновила поставки нового электромобиля. И сразу в Сети появились сообщения покупателей о некоторых серьёзных проблемах с качеством новинки.

Не секрет, что когда компания начинает осваивать производство новой модели автомобиля, ей приходится столкнуться со многими проблемами и недостатками, часть которых проходит незамеченными со стороны службы контроля качества. Тем не менее в случае с Model Y проблемы оказались более серьёзными чем обычно.

Форумы наводнены сообщениями новых покупателей о проблемах с Model Y. Некоторые из них отказываются от поставки, а в ряде случаев Tesla сама отменила поставку из-за возникших проблем.

Например, Райли Дав (Riley Dove) из Мэриленда, заказавший Model Y в прошлом месяце, после осмотра электромобиля в магазине решил отказаться от покупки из-за некачественной окраски и отделки, а также углублений в сиденьях и провисания ремня безопасности.

Кроме того, встречались случаи, когда заднее сиденье не было прикреплено к базе, что могло в дальнейшем привести к травме пассажиров.

Многие владельцы сообщают о похожих проблемах, что приводит либо к отказу от доставки, либо им приходилось возвращать электромобиль, благо правилами Tesla допускается возврат в течение 7 дней с момента поставки.

На прошлой неделе генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) в электронном письме сотрудникам отметил, что минимизация числа исправлений брака в производстве Model Y является главным приоритетом компании.