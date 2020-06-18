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Аналитик: AMD явно недооценивает будущую прибыль от чипов для консолей нового поколения

Неизбежное приближение рыночного дебюта новых игровых консолей на компонентах AMD заставляет аналитиков чаще обращаться к теме их влияния на бизнес компании. Представители RBC, в частности, уверены в способности новых консолей превзойти успех своих предшественниц в первый полный год присутствия на рынке.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Недавно генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что компания традиционно ожидает пикового спроса на новые консоли к третьему году их жизненного цикла, и в этом отношении она никаких отклонений от прошлого опыта не видит. Средняя цена реализации новых игровых платформ Sony и Microsoft должна быть чуть выше, но максимальная норма прибыли в первые месяцы их продаж достигнута не будет. Зато уже в следующем году игровые консоли начнут оказывать заметное влияние на финансовые результаты компании.

Теперь аналитик RBC Митч Стивз (Mitch Steves) заявляет, что первый полный год присутствия новых игровых консолей на рынке увеличит не только количество проданных экземпляров по сравнению с аналогичным периодом после анонса их предшественниц, но и поднимет среднюю цену реализации на двузначное количество процентов. Уже во второй половине этого года норма прибыли на направлении компонентов для игровых консолей превысит собственные ожидания AMD, как убеждён автор аналитической записки. Период самоизоляции в целом способствовал росту спроса на игровые решения, включая видеокарты, но в последнем сегменте многие покупатели будут ждать осеннего дебюта Navi 2X. По мнению эксперта RBC, курс акций AMD вырастет с нынешних $54,83 до $66.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, playstation 5, xbox series x, sony, microsoft
amd, playstation 5, xbox series x, sony, microsoft
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