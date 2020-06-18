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Санкции в действии: выход Huawei Mate 40 серьёзно задержится из-за нехватки чипов

Инсайдеры сообщают, что Huawei попросила своих поставщиков приостановить производство компонентов для готовящихся флагманских смартфонов серии Mate 40. Такой ход событий может задержать выпуск новых устройств на пару месяцев. Есть вероятность, что Huawei анонсирует новые модели в срок, но отложит их выпуск на рынок.

gsamrena.com

gsamrena.com

Проблема заключается в поставках чипсетов для новых флагманских устройств. Поскольку торговая война между Китаем и США накаляется уже некоторое время, Huawei запаслась большинством необходимых компонентов, которых должно хватить, пока компания не выстроит новые цепочки поставок. Однако для новых флагманов нужны совершенно новые чипы.

Huawei пыталась сделать заказ на производство процессоров на сумму $700 миллионов у TSMC, которая и ранее выпускала чипы для HiSilicon, однако США успели заблокировать сделку, поскольку на заводах TSMC применяются американские технологии. Huawei, по всей видимости, планировала заказать у именитого чипмейкера производство 5-нм процессоров Kirin 1020 и 7-нм 5G-модемов.

gsamrena.com

gsamrena.com

Таким образом, в данный момент Huawei ищет выход из сложившейся ситуации. Даже если компания сможет заполучить чипы Qualcomm или MediaTek для новых флагманских моделей, ей придётся перепроектировать множество компонентов, связанных с чипсетом, что, безусловно, увеличит задержку перед выходом смартфонов на рынок.

Кроме того, невозможность использовать сервисы Google Play существенно снизила спрос на устройства Huawei на Западе, однако компания восполнила эту потерю хорошими продажами на внутреннем рынке и смещением акцента на телекоммуникационное оборудование. Тем не менее, аналитики прогнозируют десятипроцентное снижение объёма поставок устройств Huawei в течении всего года. В связи с этим Huawei сократила объёмы заказов на многие комплектующие для смартфонов на 20 %.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: прогнозы, аналитика, торговая война, смартфон, huawei
прогнозы, аналитика, торговая война, смартфон, huawei
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