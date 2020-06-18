Сгоревшая при аварии Tesla Model 3 поставила под сомнение безопасность электрокаров

В течение нескольких последних лет безопасность электромобилей ставилась под сомнение, хотя многие люди утверждают, что этот вид транспорта превосходит классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Новая информация из Китая проливает свет на недавнюю аварию с участием Tesla Model 3, что ещё раз заставляет задуматься о безопасности подобных авто.

Tesla Model 3 получил в 2019 году награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения, пройдя все шесть краш-тестов IIHS с отличными показателями. Тем не менее, в Цзянси (Китай) произошла авария с участием этого автомобиля, которая подвергает сомнению его безопасность. По словам очевидцев, автомобиль стал стремительно разгоняться, набрав скорость 127 км/ч. Все попытки водителя снизить скорость не увенчались успехом, тормоза не сработали. После этого машина разбилась и загорелась. Пожар начался с моторного отсека, а затем распространился на заднюю часть автомобиля. В небо поднялся столб густого чёрного дыма.

Несколько дней назад Tesla предоставила официальный комментарий происшествия. Компания заявила, что в ходе расследования, которое уже началось, будут проанализированы все данные, собранные автомобилем, чтобы определить причину аварии. Сбой мог быть прямо или косвенно связан с системой автопилота, которая часто оказывается под подозрением при возникновении проблем у владельцев этого авто.

Напомним, что в декабре прошлого года произошло целых три аварии при участии автомобилей Tesla, находившихся под управлением системы автопилота. Две из них привели к человеческим жертвам. Ещё одна громкая авария, в которой автопилот не среагировал на выехавший на перекрёсток грузовой автомобиль с прицепом, произошла в 2016 году во Флориде. Тогда водитель погиб.