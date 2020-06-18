В GeekBench «засветился» Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Сегодня в GeekBench были обнаружены результаты тестирования улучшенного флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 865 Plus, который, как сообщалось ранее, не должен быть выпущен в этом году. Процессор был протестирован в составе смартфона ASUS, обозначенного как «asus ZF».

Устройство набрало 973 балла в одноядерном тесте и 3346 баллов в многоядерном. Если сравнить эти показатели с результатами тестирования Samsung Galaxy S20+ 5G, основанного на базовой версии Snapdragon 865, видно, что в новом чипе заметно улучшилась работа в одноядерном режиме. При этом, результат многоядерного тестирования лишь немного повысился в сравнении со стандартным процессором.

Протестированное устройство имеет 16 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением Android 10. Достоверно неизвестно, о каком устройстве идёт речь, однако можно предположить, что перед нами ASUS ROG Phone III. Этот смартфон вполне может стать первым устройством на рынке, оснащённым Snapdragon 865 Plus. Напомним, что он уже был сертифицирован TENAA. По другим данным за именем «asus ZF» скрывается ASUS ZenFone 7.

Тактовая частота самого производительного ядра нового процессора составит 3,1 ГГц. Частоты остальных ядер останутся на уровне Snapdragon 865.