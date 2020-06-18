3DNewsНовости Hardwareразработка и производство электроникиВ GeekBench «засветился» Qualcomm Snapdr...
Новости Hardware

В GeekBench «засветился» Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Сегодня в GeekBench были обнаружены результаты тестирования улучшенного флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 865 Plus, который, как сообщалось ранее, не должен быть выпущен в этом году. Процессор был протестирован в составе смартфона ASUS, обозначенного как «asus ZF».

gizmochina.com

gizmochina.com

Устройство набрало 973 балла в одноядерном тесте и 3346 баллов в многоядерном. Если сравнить эти показатели с результатами тестирования Samsung Galaxy S20+ 5G, основанного на базовой версии Snapdragon 865, видно, что в новом чипе заметно улучшилась работа в одноядерном режиме. При этом, результат многоядерного тестирования лишь немного повысился в сравнении со стандартным процессором.

gizmochina.com

gizmochina.com

Протестированное устройство имеет 16 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением Android 10. Достоверно неизвестно, о каком устройстве идёт речь, однако можно предположить, что перед нами ASUS ROG Phone III. Этот смартфон вполне может стать первым устройством на рынке, оснащённым Snapdragon 865 Plus. Напомним, что он уже был сертифицирован TENAA. По другим данным за именем «asus ZF» скрывается ASUS ZenFone 7. 

gizmochina.com

gizmochina.com

Тактовая частота самого производительного ядра нового процессора составит 3,1 ГГц. Частоты остальных ядер останутся на уровне Snapdragon 865.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm представила платформу Robotics RB5 для создания продвинутых роботов на Snapdragon 865
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ показался в Geekbench с чипом Snapdragon 865
Игровой смартфон Lenovo Legion будет производительнее всех устройств на Snapdragon 865
Американские разработчики опасаются, что санкции распугают клиентов даже за пределами Китая
Из Intel ушёл Джим Келлер, ведущий разработчик процессорных архитектур
AMD: новые Ryzen 3000XT требуют жидкостного охлаждения
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
Теги: процессор, чипсет, qualcomm, snapdragon, утечка
процессор, чипсет, qualcomm, snapdragon, утечка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 15 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 24 мин.
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic 29 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 35 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 39 мин.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 3 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 3 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 3 ч.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 32 мин.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 48 мин.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 51 мин.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.
Близится анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G 3 ч.
Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера 3 ч.
Смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оснащён чипом Snapdragon 765G и квадрокамерой 4 ч.
Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой 4 ч.