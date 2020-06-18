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iPhone 12 получат новейший 5G-модем Snapdragon X60

Ожидается, что смартфоны семейства iPhone 12 станут первыми устройствами Apple с поддержкой сетей пятого поколения. Многие источники, среди которых небезызвестный Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), приписывали им использование 5G-модемов Snapdragon X55. Однако интернет-издание DigiTimes сообщило, что смартфоны получат новейший чип Snapdragon X60.

macrumors.com

macrumors.com

Сообщается, что TSMC начнёт производство процессоров Apple A14 и модемов Snapdragon X60 уже в этом месяце. Оба чипа будут производиться по нормам 5-нм техпроцесса. Согласно имеющимся данным, X60 обеспечит более высокую энергоэффективность и будет занимать меньше места на плате смартфона, чем X55. Устройства, оснащённые новыми чипами смогут агрегировать данные из диапазонов mmWave и sub6 для достижения оптимального сочетания покрытия сети с высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой.

Когда Snapdragon X60 был анонсирован в феврале этого года, казалось, что чип появится в устройствах Apple не ранее 2021 года. Даже сама Qualcomm заявляла, что мы вряд ли увидим устройства с новыми модемами до следующего года, поэтому слух об его использовании в iPhone 12 стоит воспринимать с определённым скептицизмом.

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Рубрики: Новости Hardware, наборы системной логики, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: слухи, 5g, qualcomm, apple, iphone
слухи, 5g, qualcomm, apple, iphone
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