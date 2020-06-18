3DNewsНовости Hardwareманипуляторы, устройства ввода графикиДжойстики Thrustmaster Civil Aviation по...
Новости Hardware

Джойстики Thrustmaster Civil Aviation позволят ощутить себя пилотом лайнера Airbus A320

В ожидании грандиозного авиационного симулятора Microsoft Flight Simulator производитель компьютерных игровых компонентов, компания Thrustmaster представила под брендом Thrustmaster Civil Aviation (TCA) лицензированные авиакомпанией Airbus игровые реплики органов управления авиалайнером, предназначенные для использования в гражданских играх-авиасимуляторах.

Все устройства совместимы с играми X-Plane 11, Aerofly FS 2 Flight Simulator, DCS: Digital Combat Simulator, Ace Combat 7, Star Citizen, Elite Dangerous, War Thunder и многими другими.

В серию вошла модель TCA Sidestick Airbus Edition — эргономичная реплика стика управления гражданского авиалайнера A320/A320neo в масштабе 1:1. Новинка предлагает модульный дизайн и 12 программируемых кнопок. Рукоятка может вращаться вокруг своей оси и имеет функцию реверса, которая присутствует у реального самолёта. Производитель оценивает данный блок управления в $70 (70 евро). В продажу устройство поступит 25 июня.

Кроме того, Thrustmaster представил блок рычагов TCA Quadrant Airbus Edition — реплику блока квадранта самолёта, отвечающего за управление тягой (вариант Airbus A320neo). В продажу устройство поступит 24 сентября. Производитель оценивает эту новинку в $100.

Для тех, кто захочет приобрести оба устройства сразу, Thrustmaster сможет предложить готовый набор. Он обойдётся в $160. Экономия составляет 10 долларов.

Помимо этого, компания в сентябре начнёт продажи TM Flying Clamp — нового металлического зажима для столов, предназначенного для крепления устройств, используемых в играх-авиасимуляторах. Его стоимость составляет 60 долларов США.

Все представленные устройства уже доступны для предзаказа через официальный онлайн-магазин Thrustmaster.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Объёмные облака и потрясающие волны: опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator
Без топового железа не взлетим: системные требования Microsoft Flight Simulator ожидаемо высоки
Xiaomi IQUNIX F96: механическая клавиатура в компактном исполнении
Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation
Mountain Everest: необычная игровая клавиатура с модульной конструкцией
Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: джойстик, thrustmaster, реплика, авиасимулятор
джойстик, thrustmaster, реплика, авиасимулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 15 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 24 мин.
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic 29 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 35 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 39 мин.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 3 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 3 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 3 ч.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 32 мин.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 48 мин.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 51 мин.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.
Близится анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G 3 ч.
Honeywell заявила о создании самого мощного квантового компьютера 3 ч.
Смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оснащён чипом Snapdragon 765G и квадрокамерой 4 ч.
Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой 4 ч.