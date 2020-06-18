Джойстики Thrustmaster Civil Aviation позволят ощутить себя пилотом лайнера Airbus A320

В ожидании грандиозного авиационного симулятора Microsoft Flight Simulator производитель компьютерных игровых компонентов, компания Thrustmaster представила под брендом Thrustmaster Civil Aviation (TCA) лицензированные авиакомпанией Airbus игровые реплики органов управления авиалайнером, предназначенные для использования в гражданских играх-авиасимуляторах.

Все устройства совместимы с играми X-Plane 11, Aerofly FS 2 Flight Simulator, DCS: Digital Combat Simulator, Ace Combat 7, Star Citizen, Elite Dangerous, War Thunder и многими другими.

В серию вошла модель TCA Sidestick Airbus Edition — эргономичная реплика стика управления гражданского авиалайнера A320/A320neo в масштабе 1:1. Новинка предлагает модульный дизайн и 12 программируемых кнопок. Рукоятка может вращаться вокруг своей оси и имеет функцию реверса, которая присутствует у реального самолёта. Производитель оценивает данный блок управления в $70 (70 евро). В продажу устройство поступит 25 июня.

Кроме того, Thrustmaster представил блок рычагов TCA Quadrant Airbus Edition — реплику блока квадранта самолёта, отвечающего за управление тягой (вариант Airbus A320neo). В продажу устройство поступит 24 сентября. Производитель оценивает эту новинку в $100.

Для тех, кто захочет приобрести оба устройства сразу, Thrustmaster сможет предложить готовый набор. Он обойдётся в $160. Экономия составляет 10 долларов.

Помимо этого, компания в сентябре начнёт продажи TM Flying Clamp — нового металлического зажима для столов, предназначенного для крепления устройств, используемых в играх-авиасимуляторах. Его стоимость составляет 60 долларов США.

Все представленные устройства уже доступны для предзаказа через официальный онлайн-магазин Thrustmaster.