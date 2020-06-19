Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет

Смартфоны серии Meizu 17 являются единственными новинками компании Meizu, представленными в этом году. Судя по всему, это также единственные устройства, которые компания собиралась выпустить. Других смартфонов от китайского производителя в 2020-м ожидать не стоит.

Официальный аккаунт компании в китайской социальной сети Weibo опубликовал краткий отчёт о прошедшей внутренней конференции. В одном из пунктов указывается, что Meizu не планирует анонсов новых смартфонов во второй половине этого года. Причиной является то, что серия смартфонов Meizu 17 обладает достаточно привлекательной для покупателей стоимостью, поэтому нет необходимости выпускать новые устройства.

Напомним, что производитель оценил модели Meizu 17 и Meizu 17 Pro от 520 и 610 долларов США соответственно. Оба аппарата используют в качестве основы флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 и в целом обладают весьма конкурентными техническими характеристиками.

В отчёте компании также указывается, что в фирменную оболочку FlymeOS, под управлением которой работают устройства Meizu, всё-таки встроят рекламу. Но производитель обещает, что она не будет навязчивой.

В этом году компания собирается выпустить несколько устройств для умного дома, а также несколько товаров из категории носимой электроники. К сожалению, какой-либо конкретики в отношении этих новинок Meizu пока не сообщает.

Помимо этого, китайский производитель собирается выпустить в этом году новые полностью беспроводные (TWS) наушники с активной системой шумоподавления, а также беспроводную гарнитуру Meizu POP3. Второе устройство Meizu собирается представить в ноябре этого года, в рамках мероприятия Double Eleven.