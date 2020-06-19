3DNewsНовости Hardwareмобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Новых смартфонов от Meizu в этом году бо...
Новости Hardware

Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет

Смартфоны серии Meizu 17 являются единственными новинками компании Meizu, представленными в этом году. Судя по всему, это также единственные устройства, которые компания собиралась выпустить. Других смартфонов от китайского производителя в 2020-м ожидать не стоит.

Официальный аккаунт компании в китайской социальной сети Weibo опубликовал краткий отчёт о прошедшей внутренней конференции. В одном из пунктов указывается, что Meizu не планирует анонсов новых смартфонов во второй половине этого года. Причиной является то, что серия смартфонов Meizu 17 обладает достаточно привлекательной для покупателей стоимостью, поэтому нет необходимости выпускать новые устройства.

Напомним, что производитель оценил модели Meizu 17 и Meizu 17 Pro от 520 и 610 долларов США соответственно. Оба аппарата используют в качестве основы флагманский восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 и в целом обладают весьма конкурентными техническими характеристиками.

В отчёте компании также указывается, что в фирменную оболочку FlymeOS, под управлением которой работают устройства Meizu, всё-таки встроят рекламу. Но производитель обещает, что она не будет навязчивой.

В этом году компания собирается выпустить несколько устройств для умного дома, а также несколько товаров из категории носимой электроники. К сожалению, какой-либо конкретики в отношении этих новинок Meizu пока не сообщает.

Помимо этого, китайский производитель собирается выпустить в этом году новые полностью беспроводные (TWS) наушники с активной системой шумоподавления, а также беспроводную гарнитуру Meizu POP3. Второе устройство Meizu собирается представить в ноябре этого года, в рамках мероприятия Double Eleven.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Патент указывает на возможность выхода смартфона Meizu с гибким дисплеем
Показался прототип загадочного смартфона Meizu с тыльным экраном
Обновление ПО наделит Meizu 17 и 17 Pro частотой обновления экрана 120 Гц
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
Samsung анонсировала лимитированную версию флагманского Galaxy S20 Ultra
Apple зарегистрировала девять новых моделей iPhone
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: meizu, смартфоны
meizu, смартфоны
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Конкурс Seagate: выиграй SSD или внешний накопитель! 455
Спутниковый интернет Илона Маска готовится к бета-тестированию, начался приём заявок 187
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT: лучшие характеристики за те же деньги 150
Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса 128

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами
Телефоны российских брендов могут полностью исчезнуть с прилавков магазинов
«Надеюсь, Naughty Dog даст серии умереть в яме, которую сама же выкопала»: игроки разгромили The Last of Us Part II на Metacritic
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human вышли в Steam и разочаровали игроков размером утешительной скидки
В Google Play появилась кнопка для установки премиум-приложений с оформленной подпиской
Бесплатные дни на Xbox One: eFootball PES 2020, MotoGP 20 и Don't Starve Together 23 мин.
Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human взломали сразу после релиза в Steam 39 мин.
Инсайдер об играх EA: ремастер Battlefield: Bad Company отменён, а переиздание Mass Effect выйдет до конца года 48 мин.
Atlus признала Steam-версию Persona 4 Golden успехом и попросила игроков не распространять спойлеры 59 мин.
Рейтинговое агентство раньше времени рассекретило Crash Bandicoot 4: It’s About Time 2 ч.
Mozilla начала бета-тестирование собственного VPN-сервиса 3 ч.
Ракеты, герои и сражения: командный шутер Rocket Arena выйдет 14 июля 3 ч.
Veeam анонсировала VAO v3 и новый DR Pack, а также объявила об укреплении сотрудничества с AWS 4 ч.
Ремонт начался: пресловутый ремастер Mafia II получил обновление, решившее несколько крупных проблем 4 ч.
Cyberpunk 2077 заработает на PS5 и Xbox Series X со дня их запуска, но полноценная версия для следующего поколения выйдет лишь в 2021 году 4 ч.
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить процессор Snapdragon 865+ 5 мин.
Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения 11 мин.
Смартфон Honor X10 Max с поддержкой 5G могут представить 4 или 5 июля 25 мин.
Американцы сделали «машину» по имитации взрывов сверхновых звёзд 56 мин.
«Яндекс» построит для себя футуристическую штаб-квартиру в Москве 2 ч.
Globalfoundries и SkyWater усилили зависимость от оборонных заказов в США 2 ч.
Motorola выпустит смартфон Edge Lite с поддержкой 5G 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью 2 ч.
Фото дня: Млечный путь глазами обсерватории «Спектр-РГ» 2 ч.
Выход новой версии гибкого смартфона Motorola razr может быть отложен до 2021 года 2 ч.