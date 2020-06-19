Размер портативных мониторов ViewSonic составляет 15,6 дюйма по диагонали

Компания ViewSonic анонсировала портативные мониторы TD1655 и VG1655, предназначенные для использования в паре с ноутбуками и планшетными компьютерами.

Обе новинки имеют размер 15,6 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Модель TD1655 поддерживает сенсорное управление с возможностью распознавания до десяти одновременных прикосновений. Комплект поставки включает стилус. Устройство может похвастаться безрамочным дизайном с трёх сторон.

Модификация VG1655 располагает откидной подставкой, позволяющей устанавливать монитор в альбомной и портретной ориентациях. Предусмотрена защитная обложка.

Устройства снабжены двумя портами USB Type-C и интерфейсом mini-HDMI. Вес составляет приблизительно 800 г, толщина корпуса — около 15 мм.

В продажу портативные мониторы поступят в следующем месяце. Цена сенсорной модели равна 239 долларам США, версии без поддержки сенсорного ввода — 179 долларам.