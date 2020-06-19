Смартфон Honor 30 Lite 5G получит 6,5" экран и процессор Dimensity 800

Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, готовит к выпуску смартфон 30 Lite 5G: подробная информация о характеристиках аппарата оказалась в распоряжении интернет-источников.

Устройство получит дисплей размером 6,5 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц.

Говорится об использовании процессора MediaTek Dimensity 800. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модем 5G. Объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя не уточняются.

Во фронтальной части расположится камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Тройная тыльная камера объединит датчики с 48, 8 и 2 млн пикселей.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки. Говорится об использовании операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.

В продажу смартфон поступит по ориентировочной цене 225 долларов США. Официальная презентация ожидается в ближайшее время.