Поставки полностью беспроводных наушников-вкладышей в 2020 году превысят 200 млн

Компания Canalys подвела итоги исследования мирового рынка «умных» аудиоустройств в первой четверти текущего года. Данные учитывают отгрузки смарт-динамиков и наушников различных типов, включая полностью беспроводные модели погружной конструкции.

Сообщается, что в период с января по март включительно в глобальном масштабе было реализовано 96,2 млн устройств в обозначенных категориях. При этом на продукты для «умного» жилища пришлось около 21 % в общем объёме рынка, на персональные гаджеты — 79 %.

Поставки полностью беспроводных наушников-вкладышей стремительно растут. Их продажи подскочили в годовом исчислении на 86 %, достигнув 43,8 млн штук. По итогам текущего года в целом, как ожидается, отгрузки таких изделий превысят 200 млн единиц.

Крупнейшим игроком рынка полностью беспроводных наушников погружного типа является Apple с долей в 41,4 % по итогам первой четверти нынешнего года. На втором месте находится Samsung с результатом в 10,3 %, а замыкает тройку Redmi с 7,0 %.

Отмечается также, что за первые три месяца 2020 года на мировом рынке было реализовано 5,8 млн смарт-дисплеев. Рост по отношению к первой четверти прошлого года составил 68 %.