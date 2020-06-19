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Беспроводные наушники-вкладыши Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport стоят €350

Компания Bang & Olufsen анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Beoplay E8 Sport, ориентированные на пользователей, ведущих активный образ жизни.

Модули-вкладыши наделены 5,7-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Наушники выполнены в соответствии со стандартом IP57. Они полностью защищены от пыли и не боятся погружений под воду на глубину до одного метра (на 30 минут).

Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает семи часов. Зарядный футляр позволяет увеличить данный показатель до 30 часов.

Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth 5.1. Доступны два варианта цветового исполнения — чёрный и бирюзовый.

Технология Qualcomm aptX обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).

Новинка относится к премиальному уровню, а поэтому стоит довольно дорого — 350 евро.

По оценкам Canalys, в первом квартале текущего года поставки полностью беспроводных наушников-вкладышей достигли 43,8 млн штук. Это на 86 % больше по сравнению с результатом за первую четверть 2019-го. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: bang & olufsen, наушники, беспроводные наушники
bang & olufsen, наушники, беспроводные наушники
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