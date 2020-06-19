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До конца года E Ink десятикратно увеличит объёмы производства цветных дисплеев

В апреле этого года тайваньская компания E Ink Holdings (EIH) начала поставки нового поколения цветных «бумагоподобных» дисплеев E Ink. Электронные книги на новых цветных E Ink уже продаются в Китае и вскоре появятся у нас в исполнении хорошо известной компании PocketBook. Но это только начало. До конца текущего года E Ink планирует десятикратно увеличить выпуск цветных дисплеев, что обещает много интересной продукции для любителей чтения.

PocketBook

PocketBook

В настоящий момент, как сообщает руководство компании E Ink, мощности линий по выпуску цветных электрофоретических дисплеев Print Color полностью загружены, и эта загрузка гарантированно продлится до октября. Высокий спрос на новые экраны заставляет компанию расширять производственные мощности, что также подразумевает увеличение капитальных затрат. Поэтому для решения производственных задач E Ink увеличит запланированные ранее инвестиции ещё на 10–20 % до $33,8 млн.

Судя по всему, на выпуск цветных дисплеев нового поколения компания переведёт мощности, которые сейчас занимаются выпуском электронных ценников. Сайт DigiTimes сообщает, что производство ценников компания переведёт на аутсорсинг. Ценники якобы будут выпускать компании BOE Technology, Holitech Technology и DKE LCD, а большеформатные цветные панели ACeP (Advanced Color ePaper) выпускает компания Innolux. Подрядчики будут выпускать не менее 95 % электронных ценников на дисплеях E Ink, освобождая линии компании для выпуска цветных дисплеев Print Color.

Пример использования электронных ценников на «широких» 30-см экранах E Ink (Japan Display Inc)

Пример использования электронных ценников на «широких» 30-см экранах E Ink (Japan Display Inc)

В 2020 году, несмотря на бурную деятельность по выводу на рынок нового поколения цветных дисплеев, выручка от этого направления принесёт компании E Ink только около 10 % от совокупного дохода. Но если новинка окажется настолько хороша, как о ней говорит производитель, то цветные E Ink могут вернуть букридерам второе дыхание.

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Рубрики: Новости Hardware, портативные аудио-/видеоплееры, диктофоны, электронные книжки, финансовые новости и аналитика,
Теги: e ink, дисплеи, электронная книга, цветной
e ink, дисплеи, электронная книга, цветной
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