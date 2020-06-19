ПК-корпус Sharkoon REV220 использует перевёрнутую компоновку

Компания Sharkoon подготовила к выпуску компьютерный корпус REV220, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.

Новинка использует нестандартную компоновку. Материнская плата прижимается к левой стенке корпуса и устанавливается с разворотом на 90 градусов. Монтажные планки карт расширения оказываются в верхней части, где предусмотрен специальный отсек для кабелей.

Допускается применение материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 323 мм. Внутри есть место для двух устройств хранения данных в форм-факторе 3,5 дюйма и для четырёх накопителей формата 2,5 дюйма.

Габариты решения составляют 484 × 215 × 485 мм, вес — приблизительно 9 кг. Возможна установка процессорных охладителей высотой до 165 мм. Длина блока питания может достигать 200 мм.

Корпус полностью выполнен в чёрном цвете. Через прозрачную боковую панель отлично просматривается внутреннее убранство системы. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 107 евро.