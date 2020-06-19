Коронавирус привёл к замедлению развития рынка Интернета вещей

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по мировому рынку Интернета вещей: негативное влияние на отрасль в текущем году окажут коронавирус и сложная экономическая обстановка во многих регионах.

В ноябре 2019-го сообщалось, что в текущем году расходы в сегменте Интернета вещей в глобальном масштабе поднимутся на 14,9 %. Однако теперь аналитики говорят о том, что рост составит только 8,2 %. В результате, объём отрасли в денежном выражении окажется на уровне $742 млрд.

Но уже в следующем году рынок вернётся к более существенному росту. В период с 2020 по 2024 год среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) прогнозируется в 11,3 %.

На Китай, Соединённые Штаты и Западную Европу придётся приблизительно три четверти всех затрат в сегменте Интернета вещей.

Нужно отметить, что из-за коронавируса пострадали многие секторы рынка IT. Пандемия спровоцировала нарушение работы производств и сбои в каналах поставок. Компании по всему миру вынуждены переводить сотрудников на дистанционную работу.