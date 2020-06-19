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Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой

Китайская компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 20 Pro, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G) с архитектурами SA и NSA.

«Сердце» аппарата — процессор MediaTek Dimensity 800, который содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модем 5G. Объём оперативной памяти LPDDR4X RAM составляет 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Новинка располагает 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана имеется небольшой вырез под фронтальную 16-мегапиксельную камеру.

В состав тыльной камеры вошли 48-мегапиксельный основной датчик, блок с 8-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольной оптикой, а также 2-мегапиксельный макромодуль с максимальной диафрагмой f/2,4.

Оснащение включает боковой дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, симметричный порт USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 160 × 75,32 × 8,35 мм, вес — 192 г. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMIUI 10.1.

Приобрести смартфон можно будет по ориентировочной цене от 280 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, enjoy, смартфон
huawei, enjoy, смартфон
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