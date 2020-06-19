Смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оснащён чипом Snapdragon 765G и квадрокамерой

Бренд Nubia анонсировал смартфон RedMagic 5G Lite под управлением операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом nubiaUI 8.0. Новинка поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Аппарат оборудован 6,65-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с разрешением 2340 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера выполнена на основе 12-мегапиксельного сенсора. В состав тыльной камеры вошли 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582, блок с 8-мегапиксельным сенсором и широкоугольной оптикой, а также два 2-мегапиксельных датчика.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Snapdragon 765G, который содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

В арсенале устройства — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, контроллер NFC, порт USB Type-C. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Габариты составляют 171,7 × 78,5 × 9,1 мм, вес — 215 г.

Ориентировочная цена Nubia RedMagic 5G Lite — 685 долларов США.