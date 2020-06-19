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Близится анонс смартфона Realme RMX2121 с поддержкой 5G

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о новом смартфоне Realme: аппарат фигурирует под кодовым обозначением RMX2121.

Смартфон оборудован дисплеем размером 6,55 дюйма по диагонали. Разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, применена панель с разрешением Full HD+.

У устройства нет видимого дактилоскопического сканера — наблюдатели полагают, что соответствующий датчик интегрирован непосредственно в область экрана. В левом верхнем углу дисплея предусмотрено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

Тыльная многокомпонентная камера выполнена в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами. В боковых частях предусмотрены физические кнопки управления.

Общие габариты смартфона составляют 160,8 × 75,2 × 8,5 мм. Говорится о возможности работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Сертификация TENAA означает, что официальная презентация аппарата уже не за горами. В ближайшее время стоит ожидать появление более подробной информации о технических характеристиках новинки. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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