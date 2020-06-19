ПК-корпус Aerocool Hive ARGB оснащён оригинальной фронтальной панелью

Компания Aerocool анонсировала компьютерный корпус Hive ARGB, предназначенный для формирования игровой настольной системы с эффектным обликом.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Во фронтальной части располагается сетчатая панель с оригинальным узором, а боковая стенка изготовлена из закалённого стекла.

Возможно применение материнских плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Для карт расширения доступны семь слотов; длина дискретных графических ускорителей может достигать 317 мм.

В системе можно задействовать до двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до трёх устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. На интерфейсную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один разъём USB 2.0.

Корпус допускает развёртывание воздушной или жидкостной системы охлаждения. Во втором случае могут применяться радиаторы типоразмера 120 и 240 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 157 мм.

Устройство имеет размеры 206 × 457 × 380 мм. Длина блока питания может достигать 192 мм. В оснащение входят вентиляторы с многоцветной подсветкой ARGB.