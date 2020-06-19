ЗРПК «Панцирь» ощетинился противодроновыми мини-ракетами

Если уничтожение боевых БПЛА не представляет особенных проблем, то сбивать небольшие гражданские и кустарно изготовленные дроны современными средствами ПВО сложно и дорого. Лазеры пока для этого не годятся, а надёжно закрывать небо от вторжения вражеской беспилотной мелюзги необходимо здесь и сейчас. В скором времени эту возможность приобретут модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», разрабатываемые в России.

Как сообщают корреспонденты ТАСС, вчера на репетиции парада Победы в Москве были замечены комплексы «Панцирь-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К». Вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету дальностью действия до 30 км на модернизированном «Панцире» установлена кассета с четырьмя мини-ракетами. Эти миниатюрные ракеты предназначены для поражения небольших, низко и медленно летящих дронов на дальности от пяти до семи километров.

Кстати, подобные ракеты наверняка можно будет устанавливать на относительно небольшие БПЛА. Работы в этом направлении наверняка ведутся. Например, наши западные партнёры примерно месяц назад начали разработку миниатюрных торпед для установки на дроны, что еще раз подчёркивает важность своевременного поражения небольших беспилотников.

По словам ТАСС, разработка, производство и испытания новых мини-ракет займёт от трёх до четырёх лет. С учётом важности вопроса, можно ожидать, что на это уйдёт определённо меньше времени. Миниатюрные ракеты на «Панцире» должны решить две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения. Боекомплект может быть увеличен с 12 до 48 ракет, а стоимость выстрела будет снижена пропорционально снижению затрат на производство.